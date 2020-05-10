Belhanda teklifi kabul etmedi

AKŞAM
Faslı futbolcu bu transfer döneminde satılamazsa, önümüzdeki sezon sonu boşa çıkacak.
KALMAK İSTERİM
Bu arada Saracchi, “Fatih Hoca’nın testinin pozitif çıktığını duyunca çok endişelendim. Çünkü çıkan haberler, hocamın yaş grubunun daha riskli olduğu yönündeydi. Öte yandan güçlü bir karakter olduğunu biliyordum. İyileştiği için de çok mutluyum” şeklinde konuştu. Genç futbolcu, “Galatasaray’da kalmayı çok isterim. Galatasaray-Fenerbahçe ile River Plate-Boca Juniors derbilerinin duygusu ortak” dedi.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
Radamel Falcao'nun annesi Juana, oğlunu yere göğe koyamadı: “Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılar'a verilen büyük bir ödüldür. Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım.”
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adamla kısa süre içinde üç yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
Beşiktaş'ta yapılan testlerin ardından bir futbolcuda ve bir çalışanda koronavirüse rastlandı. Virüse yakalananlar karantinaya alındı.
Mesut Özil'in menajeri avukat Erkut Söğün, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından açıklama yaptı.
Galatasaray'dan bonuslar hariç senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Younes Belhanda, kendisine yapılan maaş indirimini kabul etmedi.
İngiltere Premier Lig'in akıbetini büyük oranda belirleyecek toplantı yarın yapılacak. Futbolun bütün paydaşlarının bir araya geleceği görüşmede sezonun geri kalan bölümü için elde edilmesi muhtemel 762 milyon poundluk yayın gelirinin nasıl kurtarılacağı ilk konu.