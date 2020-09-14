Belhanda takımda kalmak istediğini gösterdi

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Gönderilmesi düşünülen Belhanda, Gaziantep karşısında oynadığı futbolla ayrılmak istemediğini bir kez daha ortaya koydu.

Gönderilmesi düşünülen Belhanda, Gaziantep karşısında oynadığı futbolla ayrılmak istemediğini bir kez daha ortaya koydu. 8 numarada oynamak isteyen ve Gaziantep karşısında istediğini alan Belhanda, 88 kezle sahanın en fazla topla buluşan, 4 kezle en fazla kilit pas yapan, 6 kezle en fazla orta yapan, Arda ve Emre Kılınç'la beraber (2) en fazla adam geçen oyuncu oldu.