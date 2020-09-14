Belhanda takımda kalmak istediğini gösterdi

Gönderilmesi düşünülen Belhanda, Gaziantep karşısında oynadığı futbolla ayrılmak istemediğini bir kez daha ortaya koydu. 8 numarada oynamak isteyen ve Gaziantep karşısında istediğini alan Belhanda, 88 kezle sahanın en fazla topla buluşan, 4 kezle en fazla kilit pas yapan, 6 kezle en fazla orta yapan, Arda ve Emre Kılınç'la beraber (2) en fazla adam geçen oyuncu oldu.
Galatasaray'ın yıldız isimlerini takip eden Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı, taraftarları heyecanlandırdı.
Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.
Yeni sezon yapılanmasında Beşiktaş'ın orta saha yatırımı dikkat çekiyor.
Hırvat forvette sorun çıkması halinde Siyah-Beyazlılar, önlemini aldı. Alternatif Sousa.
Mariano, Galatasaray'ın bu sezon yeniden şampiyonluk hedefine ulaşacağını söyledi, "Falcao takıma çok şeyler verebilecek müthiş bir yetenek. O da bu sezon çok daha iyi olacak diye düşünüyorum."
Çin medyası, Guangzhou R&F ile sorunlu bir ayrılık sürecinde olan Eran Zahavi hakkında çok sert ifadeler kullandı.