Belhanda Nice'e dönmeye çok yakın

Galatasaray'da Faslı oyuncu Younes Belhanda için eski kulübü Nice'in ilgisi devam ediyor. Bu transfer için ısrarcı olan ancak 2 milyon euro bonservis bedelinin üzerine çıkmayan Nice'in son günde imzayı attırmak istediği kaydedildi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun özel haberine göre; Nice Kulübü, Belhanda için yoğun girişimlerde bulunmaya başladı ve oyuncunun transferi artık noktalanma aşamasına geldi.
Belhanda'nın Galatasaray'dan transferinin kolay olmadığı ancak bitmesinin daha yakın ihtimal görüldüğü yazıldı.
Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu için toplam 10 milyon euro bonservis ödenmişti. Galatasaray'da toplam 110 maça çıkan Belhanda, 16 gol ve 23 asistle oynadı.
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Manchester United'a transferini tamamlamak için Manchester'a gitti.
Trabzonspor, Palmeiras'ın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.