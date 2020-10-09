Belhanda Galatasaray'ın retista'sı olacak

Younes Belhanda, Galatasaray'da kaldı. Son gün Nice ile anılan Faslı oyuncu menajerinin görüştüğü takımların hiçbirisine onay verdi. Bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu, büyük olasılıkla süresini Galatasaray'da tamamlayacak gibi görünüyor. Fatih Terim bu nedenle planlarına Belhanda'yı da ekledi. Terim, Faslı oyuncudan hayalini kurduğu "Regista"yı çıkarmaya çalışacak.
KULÜBEYE GİDECEK
Belhanda önümüzdeki dönemde hücuma daha yakın değil, defansın önünden daha fazla top çıkaran bir "ilk oyun kurucu" rolüne bürünecek. Bu rolde Fatih Terim'e beklediğini verirse 11'de oynamaya devam edecek. Yoksa kulübeye gidecek. Başarılı teknik adam, "Michael Seri gibi 'regista' profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanmış ve orta sahaya takviye beklediğini ifade etmişti. Ancak bu talep karşılanmadı.
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