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  3. Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor! Maç sonrası menajerini aradı: Ocakta bana takım bul

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor! Maç sonrası menajerini aradı: Ocakta bana takım bul

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor! Maç sonrası menajerini aradı: Ocakta bana takım bul

Real Madrid maçında oyundan alınırken protestolara maruz kalan Younes Belhanda, mücadele sonrası menajerine talimat vererek ocak ayında kendisine takım bulmasını istedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi’nde gol atamayan tek takım olarak dikkat çeken Galatasaray’da dün akşam Belhanda’nın sergilediği performans ve oynadığı kötü futbol taraftarların sabrını taşırdı.

BELHANDA GALATASARAY'I SİLDİ

Daha önce Sivasspor maçında oyundan alınırken tribünlerden az da olsa tepki alan, fakat Real Madrid karşısında aleni bir şekilde yuhalanan Belhanda’nın köprüleri attığı belirtilirken, Faslı oyuncunun menajerine talimat verdiği ve Ocak ayında takımdan ayrılacağı kaydedildi. Sahadan çıkarken sarı kırmızılı seyircilere hakaretler yağdırarak el hareketi yapan 29 yaşındaki orta sahanın artık Galatasaray’ı kafasından sildiği ifade edilirken, Fatih Terim’in de durumu kabullendiği ve bu ayrılığa onay verdiği bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOLÜ DE YOK ASİSTİ DE

Sahada kaldığı 67 dakikalık süre içerisinde tam 15 top kaybı yapan Younes Belhanda, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 8 karşılaşmada görev alırken, tecrübeli futbolcu bu maçlarda sadece 1 gol (penaltıdan) atabildi. Sarı kırmızılı formayla 2,5 sezonda toplam 6 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösteren oyuncu gol veya asist üretemedi.

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