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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 15:25
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 15:25

Belhanda Galatasaray yönetimini ikiye böldü

Belhanda Galatasaray yönetimini ikiye böldü

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Galatasaray'da Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı sözleşmesinin uzatılması durumunda indirimi kabul etmişti. Belhanda'nın bu önerisi yönetimi ikiye böldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntıya düşen Galatasaray yönetimi, futbolcularından fedakarlık yapmalarını istemişti. Takımın en çok kazanan oyuncularından olan Younes Belhanda ise 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması karşılğında indirim yapmayı kabul etmişti.

Faslı yıldızın bu talebi yönetimi ikiye böldü. Bir grup yönetici, Belhanda ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmazken, bir kısım ise bu talebe olumlu yaklaşıyor. Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.

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Yönetimde bir grubun ise "Corona etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

(Sabah)

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