  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Belhanda: 'Galatasaray ile sözleşme uzatmak istiyorum'

Belhanda: 'Galatasaray ile sözleşme uzatmak istiyorum'

Paylaş

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, takımda kalmak istediğini açıkladı.

Trabzonspor maçını yorumlayan Belhanda, "Burası oynaması zor bir deplasman. 4 senedir buraya geliyorum. İlk kez burada kazandık. Buradan 3 puan aldık ve lider ayrılıyoruz" dedi.

Galatasaray'da son sezonunun olduğu ve "Takımda kalmak istiyor mu?" sorusuna ise Faslı oyuncu, "Henüz sene bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum, ancak buna tek ben karar veremem. İlerleyen günlerde göreceğiz" yanıtını verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray Trabzon deplasmanında güle oynaya kazandı
Galatasaray Trabzon deplasmanında güle oynaya kazandı

Galatasaray Trabzon deplasmanında güle oynaya kazandı

Fenerbahçe'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Abdurrahim Albayrak: 'Yönetim olarak çok iyiyiz'
Abdurrahim Albayrak: 'Yönetim olarak çok iyiyiz'

Abdurrahim Albayrak: 'Yönetim olarak çok iyiyiz'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Abdullah Avcı'nın kabullenemediği olay
Abdullah Avcı'nın kabullenemediği olay

Abdullah Avcı'nın kabullenemediği olay

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Levent Şahin: 'Beklediğimizden kolay bir derbi galibiyetiydi'
Levent Şahin: 'Beklediğimizden kolay bir derbi galibiyetiydi'

Levent Şahin: 'Beklediğimizden kolay bir derbi galibiyetiydi'

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle Trabzonspor maçına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi, "Beklediğimizden daha kolay oldu" dedi.

Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgi
Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgi

Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

G.Saraylı Belhanda'dan yeni sözleşme açıklaması
G.Saraylı Belhanda'dan yeni sözleşme açıklaması

G.Saraylı Belhanda'dan yeni sözleşme açıklaması

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, takımda kalmak istediğini açıkladı.

Okan Kocuk: 'Muslera'dan sonra kaleye geçmek zor iş'
Okan Kocuk: 'Muslera'dan sonra kaleye geçmek zor iş'

Okan Kocuk: 'Muslera'dan sonra kaleye geçmek zor iş'

Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Okan Kocuk, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan 13 sezon sonra bir ilk
Galatasaray'dan 13 sezon sonra bir ilk

Galatasaray'dan 13 sezon sonra bir ilk

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Konuk Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.