Belhanda: 'Galatasaray ile sözleşme uzatmak istiyorum'

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, takımda kalmak istediğini açıkladı.

Trabzonspor maçını yorumlayan Belhanda, "Burası oynaması zor bir deplasman. 4 senedir buraya geliyorum. İlk kez burada kazandık. Buradan 3 puan aldık ve lider ayrılıyoruz" dedi.

Galatasaray'da son sezonunun olduğu ve "Takımda kalmak istiyor mu?" sorusuna ise Faslı oyuncu, "Henüz sene bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum, ancak buna tek ben karar veremem. İlerleyen günlerde göreceğiz" yanıtını verdi.