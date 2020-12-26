Belhanda: 'Galatasaray ile sözleşme uzatmak istiyorum'

Trabzonspor maçını yorumlayan Belhanda, "Burası oynaması zor bir deplasman. 4 senedir buraya geliyorum. İlk kez burada kazandık. Buradan 3 puan aldık ve lider ayrılıyoruz" dedi.
Galatasaray'da son sezonunun olduğu ve "Takımda kalmak istiyor mu?" sorusuna ise Faslı oyuncu, "Henüz sene bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum, ancak buna tek ben karar veremem. İlerleyen günlerde göreceğiz" yanıtını verdi.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle Trabzonspor maçına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi, "Beklediğimizden daha kolay oldu" dedi.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, takımda kalmak istediğini açıkladı.
Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Okan Kocuk, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Konuk Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.