Belhanda: 'Fatih Terim beni göndermedi'

Galatasaray'da performansı ve saha içi tavırları ile her zaman tartışma konusu olan Younes Belhanda, son olarak yönetimin maaş indirimi isteğine, "Kabul ederim, ancak sözleşmemi uzatırsanız" cevabıyla gündeme gelmişti. Faslı yıldız şimdi de Fransa basınına verdiği demeçle çok konuşulacak gibi duruyor. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen sarı-kırmızılı takımda 10 numaranın kendisine verildiğini dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu da beni gururlandırıyor" dedi.
'Terim beni göndermedi'
Wesley Sneijder'in gönderilmeden önce kadro dışı bırakıldığı dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda, sürekli Hollandalı yıldızla kıyaslanmasının doğru olmadığını belirtti. "Sneijder benden daha iyi futbolcu" ifadesini kullanan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayıp şunları söyledi:
"Fatih Terim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde de bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi."
(Sabah)
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.
Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.
Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.
8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Younes Belhanda, sürekli Wesley Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.
Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.
Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.