Belhanda elde kaldı

AKŞAM
Bunun üzerine bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı futbolcu Amrabat, Al Nasr’dan ayrılma kararı aldı. Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Belhanda’nın da Al Nasr’a transferi zora girdi.
AHMET ÇALIK MASAYA
Öte yandan Galatasaray’la mukavelesi 2021’de sona erecek Ahmet Çalık’la yeni sözleşme yapılacak. Virüs sonrasında artık pahalı transfer imkanı ortadan kalktığı için Galatasaray Yönetimi’nin 26 yaşındaki stoperi tutmaya karar verdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la, Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.
Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yıldızları Vida ile Ljajic'i istiyor. West Brom, iki oyuncu için paket teklif yapmaya hazırlanırken, yönetim de yüksek maliyetleri sebebiyle olası transfere sıcak bakıyor.
Celtic, Rangers ve Lazio derken, Caleb Ekuban'ın son talibi Al Hilal...
Cim Bom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın takımda tutulması için çalışmalar çoktan başladı.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı. 33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi.