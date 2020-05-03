Belhanda: Başka teklif yoktu

Belhanda, Galatasaray'dan önce forma giydiği kulüpler hakkında açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Belhanda, “12 yaşındayken St. Etienne’in alt yapı tesislerini sevmiştim. Onlarla anlaştım. Ancak daha sonra Montpellier’in teklifi ilgimi çekti. ‘Beni hâlâ istiyor musunuz?’ diye sordum. Kabul edilince oraya gittim. 2013’te Dinamo Kiev’e gitmemin sebebi ise dürüst olmak gerekirse başka doğru düzgün bir öneri olmamasıydı” dedi.

SERİ GERİ DÖNECEK

Öte yandan Marca gazetesinin haberine göre; Seri, Galatasaray’la devam etmeyecek ve Fulham’a geri dönecek. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun maliyeti sebebiyle Galatasaray’ın onu tutamayacağı vurgulandı.