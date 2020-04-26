Belhanda Al Nasr'a

AKŞAM
Galatasaray da mukavelesi 2021’de bitecek tecrübeli futbolcuyu satarak, takviyeler için kaynak yaratmak istiyor.
RODRIGUES ERTELENDİ
Öte yandan Galatasaray’dan Suudi kulübü Alİttihad’a satılan, oradan da Fenerbahçe’ye kiralanan Rodrigues konusunda sıkıntı vardı. Alİttihad, 500 bin euroluk son taksidi Galatasray’a ödeyemeyince “FIFA” tehdidi ortaya çıktı. Ancak iki kulübün anlaştığı ve ödemenin bir süre ertelendiği öğrenildi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.
Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.
2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kleberson, 15 yıl sonra bir itirafta bulundu.