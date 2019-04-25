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  3. Belgrad derbisinde kazanan Kızılyıldız

Belgrad derbisinde kazanan Kızılyıldız

Belgrad derbisinde kazanan Kızılyıldız

Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi play-off turu 3. hafta maçında, ezeli rakibi Partizan'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

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Rajko Mitic Stadı'nda oynanan 160. Belgrad derbisinde, ev sahibi Kızılyıldız'ın gollerini 60. dakikada Mohamed Ben El Fardu, 80. dakikada Aleksa Vukanovic kaydederken, Partizan'ın tek golünü 90. dakikada Ricardo Gomes attı.

Puanını 48'e çıkaran son şampiyon Kızılyıldız, en yakın rakibi Radnicki ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltirken, ligin bitimine son dört hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Partizan ise 30 puanda kalarak beşinciliğe geriledi ve gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele etme yolunda yara aldı.

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