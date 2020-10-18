Belgrad derbisi 1-1 bitti

Sırbistan Süper Ligi'nin 11. haftasında Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Partizan'ın golünü 5. dakikada Filip Stevanovic atarken, Kızılyıldız'ın golünü 75. dakikada Aleksandar Katai penaltıdan kaydetti.
Bu beraberliğin ardından Kızılyıldız puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü, Partizan ise 23 puanla ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Göztepe maçında bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak maça damgasını vuran Serdar Aziz, zorlu mücadeleyi değerlendi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin PAOK'tan transferi Pelkas, 1 gol attığı Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
3-2 Fenerbahçe'nin kazandığı maçta 2 gol atan Guilherme, maçın ardından zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantepspor ile karşılaştı. 4 kırmızı kartın gösterildiği maç 1-1 berabere bitti.