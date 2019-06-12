Belçikalı taraftar özür diledi! Emre Belözoğlu'ndan ilk yorum

Belçikalı Corentin Siamang, "Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi" diyerek özür diledi. Corentin Siamang açıklamasını "En büyük Türkiye" diyerek bitirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLAYA DAİR İLK YORUM

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Takım kaptanı Emre Belözoğlu, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını belirtti.