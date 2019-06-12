12 Haziran 2019 Çarşamba 09:46 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:06
Belçikalı taraftar özür diledi! Emre Belözoğlu'ndan ilk yorum
İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, özür diledi. Milli futbolcumuzdan da konuyla ilgili ilk yorum geldi.
Belçikalı Corentin Siamang, "Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi" diyerek özür diledi. Corentin Siamang açıklamasını "En büyük Türkiye" diyerek bitirdi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLAYA DAİR İLK YORUM
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Takım kaptanı Emre Belözoğlu, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını belirtti.