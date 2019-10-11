Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8493
  • 6,4412
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Belçika'dan gol şov

Belçika'dan gol şov

Belçika'dan gol şov

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, 10 maçla başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

I Grubu'nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

C Grubu'nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Hollanda, Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Sahaya ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı.

Kuzey İrlanda, Magennis'in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti. Fakat Hollanda, Depay'ın 81 ve 90+4, Luuk de Jong'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazanarak grupta liderliğe yükseldi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu maçında ise Letonya ile Polonya karşılaştı. Misafir ekip Polonya, Lewandowski'nin 9, 13 ve 76. dakikaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Elemelerin 7. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.

H Grubu'ndaki 7. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Arnavutluk'u ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Belarus-Estonya: 0-0

Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1

E Grubu

Slovakya-Galler: 1-1

Hırvatistan-Macaristan: 3-0

G Grubu

Letonya-Polonya: 0-3

Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1

Avusturya-İsrail: 3-1

I Grubu

Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2

Rusya-İskoçya: 4-0

Belçika-San Marino: 9-0

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale

Sınırdaki Duvar Kaldırıldı, Komandolar Sınırı Böyle Geçti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Camilerde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Türkiye'den tokat gibi mesaj! Uçaklar uçamaz diyorlardı...