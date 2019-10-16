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  3. Belçika'da skandal! 9 yaşındaki çocuklara bile tahammülleri yok

Belçika'da skandal! 9 yaşındaki çocuklara bile tahammülleri yok

Belçika'da skandal! 9 yaşındaki çocuklara bile tahammülleri yok

Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübü hakkında Belçika Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Fransa – Türkiye maçında Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası yaşanan ‘asker selamı’ sevinci Fransa, Almanya, İtalya Federasyonlarından sonra Belçika’yı da bir hayli rahatsız etti. Ülkede 1969 yılında kurulan Türkse FC forması giyen 9 yaşındaki çocukların ‘asker selamı’ federasyonu harekete geçirirken, Spor Bakanı Ben Weyts’in kulübün Türk yöneticileriyle görüşeceği belirtildi.

Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda, asker selamı veren genç oyuncuların yer aldığı fotoğrafın altına “U10’umuzun 5-3’üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notu dikkat çekti.  Turkse FC, Voetbal Vlaanderen resmi amatör liginde mücadele ediyor.

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