Belçika 2. Lig ekibi Westerlo, Emenike ile yollarını ayırdığını açıkladı

Belçika ekibinden yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Gerekçe olarak Emenike'nin beklenen fiziki seviyeye ulaşamaması gösterildi.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, son olarak görev yaptığı Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılmasının ardından boşta kalmıştı.

Westerlo ile anlaşan Emenike, Belçika ekibinde sadece 5 karşılaşmada forma giyebilmiş ve gol atma başarısı gösterememişti.