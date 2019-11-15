Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7544
  • 6,3494
  • 271.492
  • 104636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Belçika 2. Lig ekibi Westerlo, Emenike ile yollarını ayırdığını açıkladı

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo, Emenike ile yollarını ayırdığını açıkladı

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo, Emenike ile yollarını ayırdığını açıkladı

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo, Nijeryalı futbolcu Emenike ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Belçika ekibinden yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Gerekçe olarak Emenike'nin beklenen fiziki seviyeye ulaşamaması gösterildi.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, son olarak görev yaptığı Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılmasının ardından boşta kalmıştı.

Westerlo ile anlaşan Emenike, Belçika ekibinde sadece 5 karşılaşmada forma giyebilmiş ve gol atma başarısı gösterememişti.


Cem Yılmaz ve Haluk Levent'ten peş peşe açıklamalar
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
'Ona her şey helal olsun'
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Bakan Selçuk, yarın başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı.</

Bakan Selçuk´tan ´Ara Tatil´ Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BAİBÜ akademisyenleri bor madeninden süper iletken tel yaptı

İzlanda maçı sonrası bu paylaşımlar rekor kırdı: Türk duvarı devam edecek!