  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Beko'dan sonra Adidas

Beko'dan sonra Adidas

Paylaş

Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

AKŞAM Özel Haber

Geçtiğimiz ay Vodafone ile olan göğüs sponsorluğu anlaşmasını yenilemeyen SiyahBeyazlılar, nostaljik bir hamleye imza attı ve eskiden olduğu gibi yine Beko ile anlaşma sağladı. KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi.

YOLA DEVAM KARARI ALINDI

Siyah-Beyazlılar, bu anlaşmadan iki yıllığına 42 milyon TL artı KDV alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, “Beko’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi. Siyah-Beyazlılar, Beko’nun ardından ikinci bombayı da Adidas ile patlatacak. Kara Kartal, uzun süredir forma sponsoru olan Adidas ile yapılan görüşmelerde yola devam kararı aldı. Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da Sörloth'un yanına Papiss Cisse geliyor

title

İtalya Serie A'da maç takvimi belli oldu

title

Galatasaray tek yürek! Herkes 'feda' dedi...

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonluklarımız gasp edildi
Şampiyonluklarımız gasp edildi

Şampiyonluklarımız gasp edildi

Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”

Barça için hazırım
Barça için hazırım

Barça için hazırım

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.

Taffarel: ‘Biliyorduk!‘
Taffarel: ‘Biliyorduk!‘

Taffarel: ‘Biliyorduk!‘

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

En sosyal takım Galatasaray
En sosyal takım Galatasaray

En sosyal takım Galatasaray

Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...

Aslan gibi dönecek!
Aslan gibi dönecek!

Aslan gibi dönecek!

Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.

Asla Fenerbahçe'de oynamam
Asla Fenerbahçe'de oynamam

Asla Fenerbahçe'de oynamam

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve şu anda Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, “Bir gün Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimalim yok. Ben Galatasaraylıyım” dedi.

Hamilton: Rengimle yalnızım
Hamilton: Rengimle yalnızım

Hamilton: Rengimle yalnızım

George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesine Formula 1 camiasından kimse tepki göstermeyince, F1'in tek siyahi pilotu Lewis Hamilton sert tepki gösterdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.