Beko'dan sonra Adidas

AKŞAM Özel Haber
Geçtiğimiz ay Vodafone ile olan göğüs sponsorluğu anlaşmasını yenilemeyen SiyahBeyazlılar, nostaljik bir hamleye imza attı ve eskiden olduğu gibi yine Beko ile anlaşma sağladı. KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi.
YOLA DEVAM KARARI ALINDI
Siyah-Beyazlılar, bu anlaşmadan iki yıllığına 42 milyon TL artı KDV alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, “Beko’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi. Siyah-Beyazlılar, Beko’nun ardından ikinci bombayı da Adidas ile patlatacak. Kara Kartal, uzun süredir forma sponsoru olan Adidas ile yapılan görüşmelerde yola devam kararı aldı. Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...
Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.
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George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesine Formula 1 camiasından kimse tepki göstermeyince, F1'in tek siyahi pilotu Lewis Hamilton sert tepki gösterdi.