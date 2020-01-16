'Beklenenden verimli geçti'

AKŞAM
SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nı değerlendirdi: “Buradaki herkesin derdi sporun yarınları ve sporun güçlü bir şekilde varoluşu. Çalıştayımız beklenenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacak. İlk gün ‘Hatalarımız ile yüzleşeceğiz’ demiştik. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Başarının sırı da budur. Bu noktada ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza çalıştayımızdaki gündemi arz ettik. Kendisinin bu konuda güçlü bir desteği var. Bu manada kendilerine müteşekkiriz.
Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Arsenal’in yıldızı BeINSPORTS Haber’de her şeye cevap verdi: “Fenerbahçe’de oynama konusunda, (gülümseyerek) geleceğin ne getireceğini şimdiden söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu kimse bilemez. Bunları yaşayarak göreceğiz.”
F.BAHÇE için bir iddia da Belçika’dan geldi...
M.UNİTED, S.Lizbon’un yıldızı Bruno Fernandes ile anlaştı, Portekiz ekibi ile pazarlık sürüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler, Ricardo Rodriguez için Çizme’ye gitti...