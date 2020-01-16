'Beklenenden verimli geçti'

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nı değerlendirdi:

AKŞAM

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nı değerlendirdi: “Buradaki herkesin derdi sporun yarınları ve sporun güçlü bir şekilde varoluşu. Çalıştayımız beklenenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacak. İlk gün ‘Hatalarımız ile yüzleşeceğiz’ demiştik. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Başarının sırı da budur. Bu noktada ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza çalıştayımızdaki gündemi arz ettik. Kendisinin bu konuda güçlü bir desteği var. Bu manada kendilerine müteşekkiriz.