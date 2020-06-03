Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.

AKŞAM

Hakkında birçok transfer haberi çıkan Radamel Falcao, Türkiye’de kendisini iyi hissediyor. Footmercato; Beckham’ın, Falcao’yu sahibi olduğu Inter Miami’ye getirmek için teklif yaptığını ancak reddedildiğini yazmıştı. Üstelik Falcao, bu teklifi geri çevirmek için süre de istemedi. Beckham’a ailesiyle birlikte Türkiye’de mutlu olduğunu ve Galatasaray’la şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

HİÇ ZORLUK ÇIKARMADI

Kolombiya basını ise Radamel Falcao’nun maaş indiriminde Galatasaray’a bir zorluk çıkarmadığını ve bütün oyuncular gibi onun da yüzde 15 maaş indirimini kabul ettiğini yazdı. Tecrübeli golcü, Sarı-Kırmızılılar’dan senelik 5 milyon euro garanti para alıyordu. Kesinti sonrasında bu rakamın 4 milyon 250 bin euroya düştüğü belirtildi. Arap basını ise Falcao’nun kalmak istemesine rağmen satılabileceğini yazdı.