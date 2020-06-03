Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

AKŞAM
Hakkında birçok transfer haberi çıkan Radamel Falcao, Türkiye’de kendisini iyi hissediyor. Footmercato; Beckham’ın, Falcao’yu sahibi olduğu Inter Miami’ye getirmek için teklif yaptığını ancak reddedildiğini yazmıştı. Üstelik Falcao, bu teklifi geri çevirmek için süre de istemedi. Beckham’a ailesiyle birlikte Türkiye’de mutlu olduğunu ve Galatasaray’la şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
HİÇ ZORLUK ÇIKARMADI
Kolombiya basını ise Radamel Falcao’nun maaş indiriminde Galatasaray’a bir zorluk çıkarmadığını ve bütün oyuncular gibi onun da yüzde 15 maaş indirimini kabul ettiğini yazdı. Tecrübeli golcü, Sarı-Kırmızılılar’dan senelik 5 milyon euro garanti para alıyordu. Kesinti sonrasında bu rakamın 4 milyon 250 bin euroya düştüğü belirtildi. Arap basını ise Falcao’nun kalmak istemesine rağmen satılabileceğini yazdı.
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