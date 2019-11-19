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Beckham Falcao'yu istiyor

Beckham Falcao'yu istiyor

DAVİD Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Şubat 2020’de başlayacak olan yeni sezonda MLS’e dahil olacak.

AKŞAM

Güçlü bir takım kurmayı hedefleyen Beckham’ın transfer listesinin ilk sırasında G.Saray’ın Kolombiyalı golcüsü Falcao bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili Sarı-Kırmızılılar’ın kapısının çalınması bekleniyor. Falcao, Galatasaray’dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Beckham, Falcao’nun yanı sıra James Rodriguez’le de ilgileniyor. Teknik Direktör arayışlarını da sürdüren Bekcham, David Moyes, Thierry Henry, Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso gibi dev isimlerle görüşüyor.


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