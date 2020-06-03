Becali'den Florinel Coman için Galatasaray iddialarına yanıt

Galatasaray'la ismi anılan Rumen futbolcu Florin Coman için Becali'den sürpriz bir açıklama geldi.
Becali, Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Coman'ın önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacağını söyledi ve oyuncunun ayrılacağını belirtti.
Becali yaptığı açıklamada, "Bitti! Coman'ın bu yaz ayrılacağını söyleyebilirim. Sadece biraz daha sabır. Coman önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacak." ifadelerini kullandı.
FLORINEL COMAN KİMDİR?
22 yaşındaki Florinel Coman, orta sahanın solunda görev alıyor. Bu sezon 35 resmi maçta 14 gol, 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Florinel Coman, Romanya Milli Takımı'nda da oynuyor.
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