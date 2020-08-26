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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:06
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B.B. Erzurumsporlu bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

B.B. Erzurumsporlu bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

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BB Erzurumspor, yeni transfer Mina'nın ardından bir futbolcusunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Erzurum ekibinin, kadrosuna yeni kattığı oyunculardan Arturo Mina’nın da dün ülkesi Ekvador’da yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtilmişti.

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