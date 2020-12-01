BB. Erzurumspor'da gündem Aykut Kocaman

Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından kulüpten ayrılan ve İttifak Holding Konyaspor'un başına geçen Kocaman'ın Süper Lig'e dönmesinin an meselesi olduğu vurgulandı.
1 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Geçtiğimiz sezon aldığı kötü sonuçların ardından İttifak Holding Konyaspor'daki görevine son verilen Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyor.
KAYSERİSPOR’U REDDETMİŞTİ
Son olarak Kayserispor'un gündemine gelen Aykut Kocaman, Sarı Kırmızılı kulübe teşekkür etti ve teklifi reddetmişti.
SÜPER LİG’E DÖNÜYOR
Aykut Kocaman için yeni bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktörün Süper Lig'e yeniden geri dönmesinin yakın olduğu ifade edildi.
ERZURUMSPOR’UN GÜNDEMİNE GİRDİ
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar dün akşam saatlerinde resmen ayrıldı. Mavi Beyazlı ekipte yeni teknik direktör çalışmaları hemen başladı. Gündeme gelen isimler arasında Aykut Kocaman da yer alıyor.
Erk Haber sitesinde yer alan habere göre eski Fenerbahçeli ve Konyasporlu teknik adamın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
BİR DİĞER ADAY KARAMAN
Habere göre Trabzonspor’un eski teknik direktörü Ünal Karaman da Erzurumspor'un gündeminde yer alan isimlerden.
Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.
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