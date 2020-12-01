BB. Erzurumspor'da gündem Aykut Kocaman

SPOR GÜNDEMİ

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Kabul etti... Galatasaray ilk transferini bitirdi! Kabul etti... Galatasaray eski yıldızı Henry Onyekuru ile anlaştı transferin seyri konusunda tüm planları yaparak devre arasını bekleme başladı.

Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.

Beşiktaş'ta büyük sevinç Beşiktaş'ta büyük sevinç Süper Lig'in 11'inci haftasında Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, karantina süreci sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.