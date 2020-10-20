BB Erzurumspor'da Galatasaray maçı için loca satışları başladı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki loca koltuklarının her hafta tek maç olarak satışa başlandığı bildirildi.
Sezonluk loca satışlarının olmayacağı belirtilen açıklamada, loca koltuk fiyatlarının tek maçlık olduğu, her hafta tek maç olarak satışa sunulacağı ifade edildi.
Bu göre hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı loca koltuk fiyatları güney ve kuzey loca koltuk 500, maraton loca koltuk fiyatı ise 750 lira olarak belirlendi.
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