Son dakika: BB Erzurumspor'da 11 kişide koronavirüs vakası

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erzurumspor’umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. https://t.co/IDouXvOkfA— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 13, 2020
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.— Fenerbahçe SK - ��#EvdeKal (@Fenerbahce) May 13, 2020
Geçmiş olsun @Erzurumspor pic.twitter.com/0QW39RF3El
TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Sevgili Erzurumspor camiası;— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal�� (@Trabzonspor) May 13, 2020
Bazı futbolcu ve çalışanlarınızın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/H5szIaOBaK
BB Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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