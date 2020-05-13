Son dakika: BB Erzurumspor'da 11 kişide koronavirüs vakası

BB Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erzurumspor’umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. https://t.co/IDouXvOkfA — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 13, 2020

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



Geçmiş olsun @Erzurumspor pic.twitter.com/0QW39RF3El — Fenerbahçe SK - ��#EvdeKal (@Fenerbahce) May 13, 2020

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI