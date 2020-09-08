BB Erzurumspor ve Hatayspor, Douglas'ı istiyor

Beşiktaş'ta teknik ekibin kadroda düşünmediği Douglas'a; Süper Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor ve Hatayspor talip oldu.
Sakatlığını atlatan ve yaptığı idmanlarla beraber hazır duruma gelen tecrübeli futbolcunun, bu 2 kulüpten birine bonservisiyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.