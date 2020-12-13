BB. Erzurumspor sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu

90'DA GELEN BERABERLİK GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 81. dakikada Sefa Yılmaz kaydetti. Erzurumspor'un 90. dakikada Ibrahim Sissoko ile attığı gol el gerekçesiyle iptal edildi.
Arka arkaya ikinci maçını kazanan Gençlerbirliği puanını 11'e yükseltti. Hüseyin Çimşir ile üçüncü lig maçını kaybeden, toplamda 9 haftadır kazanamayan Erzurumspor 9 puanda kaldı.
Hafta içi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erokspor'u ağırlayacak ve sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise kupada Tuzlaspor'u ağırladıktan sonra hafta sonu Ankaragücü ile oynayacağı derbiye de ev sahipliği yapacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7’nci dakikada ev sahibi ekibin gol umudu Ricardo Gomes’in sol kanattan ceza alanına girerken attığı şutta top, yandan auta gitti.
9’uncu dakikada Gençlerbirliği’nden Ayite’nin sert şutunda kaleci Farnolle, topu köşeden kornere çeldi.
15’inci dakikada Emrah Başsan’ın pasıyla buluşan Ricardo Gomes, Novikovas’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda top dışarı çıktı.
31’inci dakikada Furman’ın kullandığı serbest vuruşta topu kontrol eden Stancu’nun şutunu Farnolle kurtardı, ancak hakem ofsayt kararı verdi.
35’inci dakikada BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, itirazları üzerine sarı kart gördü.
41’inci dakikada Kaan Kanak’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mina’nın kafa şutunda top üstten auta çıktı.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
72’nci dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında sağ çaprazdan sert vuran Sadiku’nun şutunda topu kaleci Nordfeldt, yumruklarıyla uzaklaştırdı.
77’nci dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu’nun yerden sert şutuna kimse dokunamadı, top auta çıktı.
80’inci dakikada Kaan Kanak’ın kullandığı faul atışında kaleci Nordfeldt, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
82’nci dakikada üzerine gelen topu kaleci Farnolle elinden kaçırınca Gençlerbirliği’nden Sefa Yılmaz, boş kaleye gol atmakta zorlanmadı: 0-1.
89’uncu dakikada Erzurumspor’da Novikovas’ın yerine oyuna giren Sissoko sağ çaprazdan sert vurdu, top ağlara gitti. Önce orta noktayı gösteren hakem Alper Ulusoy, VAR odasından gelen uyarı sonucu Sadiku’nun topa elle dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakem Alper Ulusoy’un 5 dakika uzattığı maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx
BB Erzurumspor: Farnolle x, Osman x, Mina x (Hasan dk. 51 x), Gökhan x (Ömer Şişmanoğlu dk. 46 x), Murat x, Obertan x, İbrahim Akdağ x, Kaan x, Emrah Başsan x (Hamroun dk. 63 x), Movikovas x (Sissoko dk. 85 ?), Gomes x (Sadiku dk. 64 x)
Yedekler: Kayacan, Rashad, Donald, Leo, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda xx, Motta xx, Halil İbrahim xx, Berat xx, Furman xx (Murat dk. 62 xx), Ayite xx (Gökhan dk. 90 ?) Soner xx, Sio xx (Sefa dk. 62 xxx), Stancu xx (İlker dk. 90 ?)
Yedekler: Atalay, Ömürcan, Kadir, Mustafa, Sami, Batuhan, Baran
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Sefa (dk. 81) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Hasan, Osman (BB Erzurumspor), Sefa (Gençlerbirliği)
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