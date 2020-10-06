BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı

BB Erzurumspor'da gelen ve giden oyuncular şu şekilde:
TAKIMA YENİ KATILANLAR
-Fabien Ceddy Farnolle (Yeni Malatyaspor – 1 yıl)
-Arvydas Novikovas (Legia Varşova - 2 yıl+1)
-Ricardo Jore Pires Gomes (Şharjah FC - 1 yıllığına kiralandı)
-Armando Sadiku (İspanya Malaga - 2 yıllık)
-Arturo Mina (Y.Malatyaspor - 2 yıllık)
-Petrus Boumal (Rusya Ural - 2 yıllık
-Kaan Kanak (A.Alanyaspor - 1 yıllık)
-Mitchell Donald (Y.Malatyasor - 2 yıllık)
-Adolphe Teikeu (FC Sochaux 2 yıllık
-Mücahit Albayrak (Gaziantep F.C’den kiralandı – 1 yıllık)
-Leo Scwechien (Göztepe – 1+1 yıllık)
YENİDEN SÖZLEŞME İMZALANANLAR
-Emrah Başsan (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2022)
-Ömer Şişmanoğlu (Yeni sözleşme imzalandı - 31.05.2022)
-Sissoko (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2021
-Hamroun (Yeni sözleşme imzaladı – 31.05.2022
SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR
-Sehiç (Konyaspor)
-Aykut Demir (Boluspor)
-Pote (Bandırmaspor)
-Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)
-Jasmin Scuk (Altay)
-Batuhan Ünsal (Ümraniyespor)
-Hasan Ayaroğlu (A.Alanyaspor)
KİRALANAN OYUNCULAR
-Mahamadou Ba (Bandırmaspor – kiralık)
-Sefa Akgün (Erzincanspor – kiralık)
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.
Celtic'in eski oyuncularından Chris Sutton, Galatasaray galibiyetinin ardından abartalı sevinç yaşanması sebebiyle Rangers'ı eleştirdi.
Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.
Fenerbahçe'de Altay'ın yeni sezonla birlikte performansının yükselmesindeki en büyük rol sahibi kaleci antrenörü Michael Kraft.