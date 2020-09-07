BB Erzurumspor, Ezequiel Garay'ı bekliyor

Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor, Valencia ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan deneyimli stoper Ezequiel Garay'a resmi teklifini iletmişti. Dadaşlar, Arjantinli savunmacıdan cevap bekliyor.

Ara vermeden Süper Lig'e geri dönen Dadaşlar, gündemine ses getirecek bir transferi almıştı: Ezequiel Garay. Mavi- Beyazlılar, Valencia'daki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan dünyaca ünlü stoperin menajeriyle iletişime geçti, teklifini iletti.



Kariyerinde Real Madrid, Benfica ve Valencia gibi devlerin formasını terleten 33 yaşındaki stoper ise BB Erzurumspor'un 750 bin euroluk teklifine henüz olumlu yada olumsuz bir dönüş yapmadı.

Adı hemen hemen her transfer döneminde Süper Lig'in devleriyle de anılan oyuncunun cevabını bu hafta içerisinde vermesi bekleniyor.