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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 15:55
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BB. Erzurumspor Beşiktaş'a bileniyor

BB. Erzurumspor Beşiktaş'a bileniyor

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BB Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla, deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tek pas ve kondisyon çalışması yaptı. Daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç yaparak antrenmana son verdi. Öte yandan dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Esenler Erokspor’u 5-1 mağlup etmeyi başaran futbolcular, Beşiktaş deplasmanına moral seviyesi yüksek olarak gidecek.

Dadaşlar, cumartesi günü hava yoluyla İstanbul’a giderek kampa girecek.

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DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

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