BB. Erzurumspor Beşiktaş'a bileniyor

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla, deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tek pas ve kondisyon çalışması yaptı. Daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç yaparak antrenmana son verdi. Öte yandan dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Esenler Erokspor’u 5-1 mağlup etmeyi başaran futbolcular, Beşiktaş deplasmanına moral seviyesi yüksek olarak gidecek.
Dadaşlar, cumartesi günü hava yoluyla İstanbul’a giderek kampa girecek.
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Lemos ve Tisserand hayal kırıklığı yaratında Kanarya stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, başarılı performansının ardından Avrupa'dan ilk resmi teklifi aldı. Fransız ekibi Lyon, genç file bekçisi için Siyah-Beyazlıların kapısını 4.5 milyon euroyla çaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın bu çarpıcı teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
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