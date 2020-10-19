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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:45
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BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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