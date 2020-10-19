BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR GÜNDEMİ

İlk 11'ler belli oldu | G.Saray - Alanya İlk 11'ler belli oldu | G.Saray - Alanya Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in testi pozitif çıktı BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in testi pozitif çıktı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fener maçında takımın başına geçiyor! Fener maçında takımın başına geçiyor! Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.

Aslan'dan beyaz sayfa Aslan'dan beyaz sayfa Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslan'da hedef, son iki maçta kaybedilen 5 puanın ardından bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak yeni başlangıç yapmak.

Sergen Yalçın kararını verdi! Sistem değişiyor Sergen Yalçın kararını verdi! Sistem değişiyor Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen mini kamp döneminde takım kurgusunda çeşitli denemeler yapan Sergen Yalçın, memnun kaldığı çift forvet sistemini dünkü idmanda da sürdürdü. Aboubakar ve Larin'li sistemden istediği verimi alan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, uygulama için Denizlispor maçını bekliyor.