B.B. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada Üneş'in, Fatih Karagümrük mücadelesinde sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Celalettin Alkan'ın Galatasaray maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildiği ifade edildi.
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