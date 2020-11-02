B.B. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, PFDK'ye sevk edildi

Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı

Galatasaray, TFF 1.Lig'de harikalar yaratan ve 8 maçta 7 gol atan 18'lik golcünün işini bitirdi. Ali Akman, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı forma için mücadele edecek.