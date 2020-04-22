Bayram sürprizi! Yeni Malatyaspor çocukları unutmadı

Sarı kırmızılı formalar kulüp çalışanları tarafından gerekli sosyal mesafe kuralları gözetilerek çatı kapı yapılarak teslim edildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlık olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte üzerilerine düşen hayati sorumluluğu evde kalmak suretiyle büyük bir olgunlukla yerine getiren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, bu güzel günün anısına ulusun çocuklarına oldukça anlamlı bir armağan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.
Loris Karius'un Beşiktaş'la sözleşmesini feshettiği yönündeki haberlere Alman futbolcunun menajerinden yalanlama geldi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
Devre arasında Galatasaray'dan Olympiakos'a giden Emre Mor açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Covid-19 önlemleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sarı-Lacivertlilerle sözleşme yenilediğine dair çıkan haberler hakkında basın açıklaması yayımladı. Başarılı antrenör, “Fenerbahçe'den hiçbir yetkiliyle görüşmem olmadı, bana ulaşan bir teklif yok” dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de ‘Başkan Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.