Bayram Bektaş 5 hafta sonunda kendisini en çok üzen şeyi açıkladı

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ligde geride kalan 5 haftanın sonunda kendisini en çok üzen şeyin istediği kadro bütünlüğünü ve oyun planını saha yansıtamamaları olduğunu söyledi.

Hes Kablo Kayserispor, bay geçecekleri haftada çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetimindeki oyuncular kulüp tesislerinde toplanarak çalışmalarını sürdürdü. Bektaş, 3-1 mağlup oldukları Sivasspor maçını değerlendirerek, "Sivasspor maçı için çok üzüldük. Çünkü maçı kazanmak adına bütün çalışmalarımızı yapmıştık. O motivasyonla sahaya çıktık, iyi de başladık aslında. Ama futbolda bazen basit hatalar, bireysel hatalar veya istenmeyen faktörlerden dolayı geriye düşebiliyorsunuz. Bizim de beklemediğimiz bir sonuçtu, aslında çok basit oldu. Gerçekten Sivasspor önemsenecek bir rakip, iyi de bir kadroya sahip. Ancak biz kazanmak inancıyla sahaya çıktık. Hata üstüne hata yaparak ilk golü yedik. Kopyasıyla ikinci golü yedik. Maalesef kırmızı karttan sonra gerideyken 10 kişi kalmak oyun dengesini daha çok bozuyor. Bu şekilde bir maç kaybettik. Çok üzüldük, kazanabileceğimiz bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK ÜZEN OYUN PLANINI YANSITAMAMAK"



Geride kalan 5 haftada kendisini en çok üzen tarafın kadro bütünlüğünü sağlayamamak ve oyun planını sahaya yansıtamamak olduğunu vurgulayan Bektaş, "5 hafta bitti, sonucuna bakıyorum. Beni en çok üzen taraf istediğimiz kadro bütünlüğünü, oyun planını yansıtamadık. Kanat oyuncularımız yok, covid pozitif oyuncularımız var. Bunların hepsi baktığınız zaman bizi etkiliyor aslında. Yeni yönetmeliğe göre artık maçlar ertelenmeyecek. Biz bunların hepsini dikkate alıyoruz. Öncelikle sakat oyuncularımızın düzelmesini bekliyoruz, buna karşın pozitif çıkan oyuncularımızın negatife dönmesini bekliyoruz. Bu bir hafta içerisinde pozitiflerin negatife dönmesi zor gözüküyor. Sapunaru’nun testi pozitif, Oğuzhan’ın ikinci testi pozitif, Attamah’ın ikinci testi pozitif. Lopes geri döndü. Henrique sakatlıktan döndü, bir tek Manzala kaldı. Biz de buna karşılık U-19 takımıyla bir maç yapacağız. Zaten gençlerimizi biliyoruz, tanıyoruz. Yönetmelik yürürlüğe girerse, çok fazla pozitif çıkarsa ona karşı biz de önlemimizi alıp genç takımdan takviyelerle maça çıkacağız" diye konuştu.

"RİZE’DE KAZANACAK GÜCÜMÜZ VAR"



Ligde oynayacakları Rizespor maçını da değerlendiren Bektaş, Sivasspor maçını telafi etmek için Rize’ye gideceklerini söyledi. Bektaş, "Pazartesi’nden sonra Rize maçı haftası. Rize’ye kazanmak için elimizdeki en iyi oyuncularla kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için gideceğiz. Biz o güçteyiz, Rize’de kazanma gücümüz var. İnşallah gidip kazanır telafi ederiz" şeklinde konuştu.

ACAR: "SEZON DAHA YENİ BAŞLADI"



Takım Kaptanı Hasan Hüseyin Acar ise Rizespor maçında tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu ifade ederek, "Şu anda 2 galibiyet 3 beraberliğimiz var. Ama sezon daha yeni başladı. Alışma süreci var, çünkü 2 gün antrenmana çıkıp maça çıkan arkadaşlarımız oldu. Biraz zor bir durum ama toparlamaya çalışıyoruz. Bay geçtiğimiz hafta bize çok iyi gelecek inşallah. Bu arada toparlamak istiyoruz, çünkü covid çıkan arkadaşlarımız oldu, takımda sakat arkadaşlarımız var. Bir türlü tam takım çalışamadık. İnşallah tam takım olduğumuz zaman herkes Kayserispor’u izleyecek. Genelde bütün maçlar çok zor. İçeride oynadığımız maçlar da çok zor, dışarıda oynadığımız maçlar da. Çünkü içeri-dışarı diye bir şey kalmadı, ligde herkes herkesi yenebiliyor artık. İnşallah biz de bu maça iyi hazırlanıp, eksiklerimiz de geldikten sonra maçı kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Kazanıp çıkışa geçeceğiz inşallah" dedi.