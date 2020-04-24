Bayern'de Coutinho ameliyat edildi

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.
Hollanda ligi Eredivisie'ye hiç bir takımın çıkmamasına ve hiçbir takımın da küme düşmemesine karar verildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beğendiği 21 yaşındaki Arjantinli 'kule' forvet Adolfo Gaich, Barcelona ve Roma'nın da radarına takıldı.
Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi.
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.