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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 21:17
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 21:17

Bayern'de Coutinho ameliyat edildi

Bayern'de Coutinho ameliyat edildi

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Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

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