SPOR GÜNDEMİ

Bayern yolcuları Bayern yolcuları BİR dönemin unutulmaz futbolcusu ve şimdilerin TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Sport Bild’e röportaj verdi.

City düşebilir City düşebilir YAPTIĞI transfer harcamaları nedeniyle UEFA tarafından 2 yıl Avrupa’dan men ve 30 milyon euro para cezasına çarptırılan Manchester City bu kez Premier Lig’de büyük tehlike ile karşı karşıya.

Aslan 6'da 6 peşinde Aslan 6'da 6 peşinde Ligdeki son 5 maçını kazanan Galatasaray, zirve yarışında ağırlığını hissettirmişti. Sarı-Kırmızılılar bugün de İstanbul’da Yeni Malatya’yı mağlup ederek F.Bahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.

Yine Jailson yine hata Yine Jailson yine hata Alanya maçında iki penaltı yaptıran Brezilyalı oyuncu, dün de yaptığı hata ile gol yedirdi...

'110 bin çocuk yetenek havuzunda' '110 bin çocuk yetenek havuzunda' GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını söyledi.

Alkışlar Emre polise Alkışlar Emre polise BAŞAKŞEHİR-Beşiktaş maçında görev yapan polis memuru Emre Bedir örnek bir davranışa imza attı...