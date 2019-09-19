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  3. Bayern, üç puanı üç golle aldı

Bayern, üç puanı üç golle aldı

Bayern, üç puanı üç golle aldı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 34. dakikasında Kingsley Coman ile öne geçen Bayern Münih, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye Robert Lewandowski çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 90.dakikada Thomas Müller söyledi ve Bayern Münih, Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih ikinci haftada Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak. Kızılyıldız ise Olympiakos'u konuk edecek.

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