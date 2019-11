Bayern Münih'te yeni başkan belli oldu

Bayern Münih'te Uli Hoeness'in başkanlık dönemi sona erdi. Hoeness, 1979 yılından beri yöneticilik yaptığı Bayern Münih'e veda etti.

"HER ŞEYİ KAZANDIM, BİTTİ"

2009 yılından itibaren kulübün başkanlığını yapan Uli Hoeness, "Bu kulüp için çok çalıştm ve kazanabileceğim her şeyi kazandım. Burada geçirdiğim her an çok değerliydi. Artık bitti. Herkes teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YENİ BAŞKAN HERBERT HAINER

Bavyera ekibinin yeni başkanı Herbert Hainer oldu. Kulübün ikinci başkanlığı görevini ise Dieter Mayer yürütecek.