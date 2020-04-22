Bayern Münih'te Tolisso ameliyat oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te Fransız futbolcu Corentin Tolisso'nun sol ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tolisso'nun Murnau kentinde sol dış ayak bileğindeki dış bağlardan ameliyat edildiği belirtildi.
Ameliyatın başarılı geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, Fransız milli futbolcunun 4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.
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Bayern Münihli futbolcu Corentin Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi.
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