Bayern Münih'te Tolisso ameliyat oldu

SPOR GÜNDEMİ

UEFA'ya 2021 yılına kadar erteleyin tavsiyesi UEFA'ya 2021 yılına kadar erteleyin tavsiyesi Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Dünya Sağlık Örgütü'nün bir toplantı gerçekleştirdiği ve toplantı neticesinde 2021 yılına kadar turnuvaların durdurulması tavsiyesi yapıldığı öğrendildi.

Torunumun katilinden para istemem Torunumun katilinden para istemem Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...

Bayern'in yıldızı ameliyat edildi Bayern'in yıldızı ameliyat edildi Bayern Münihli futbolcu Corentin Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı 1,6 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuran Alman kaleci, siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas Koronavirüs nedeniyle futbol durmuşken transfer harekâtı günden güne hız kazanıyor.

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.