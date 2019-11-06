Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7542
  • 6,3841
  • 275.614
  • 101536
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bayern Münih'te Arsene Wenger dönemi başlamak üzere!

Bayern Münih'te Arsene Wenger dönemi başlamak üzere!

Bayern Münih'te Arsene Wenger dönemi başlamak üzere!

Niko Kovac'ı teknik direktörlük görevinden alan Alman devinde Arsene Wenger ismi öne çıkıyor.

Sezona istikrarsız sonuçlarla başlayan ve son olarak Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1'lik hezimet yaşayan Bayern Münih, kötü gidişatın faturasını Niko Kovac'a kesmişti.

Deneyimli antrenör ile yollarını ayırma kararı alan Bavyera ekibi, zaman kaybetmeden hoca arayışlarına başladı.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Bayern Münih'in 1 numaralı teknik direktör adayı Arsene Wenger.

(Goal Türkiye)


Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti: 'Tanıyan varsa...'
Işın Karaca'nın boşandığı eşi konuştu: 'Neden boşandığımızı bilmiyorum'
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Hercai'nin yıldızı sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
<p>Ispanak zehirlenmeleri sonrası esnaf ve vatandaşın aklında soru işaretleri oluşmaya başladı. Kırm

Ispanak Zehirlenmesi Olayı Sonrası Pazara Çıktık #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da korkunç olay! 4 kardeş ölü bulundu

Antalya'da şaşırtan keşif! Tehlikeli kara büyü bulundu