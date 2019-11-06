Bayern Münih'te Arsene Wenger dönemi başlamak üzere!
Niko Kovac'ı teknik direktörlük görevinden alan Alman devinde Arsene Wenger ismi öne çıkıyor.
Sezona istikrarsız sonuçlarla başlayan ve son olarak Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1'lik hezimet yaşayan Bayern Münih, kötü gidişatın faturasını Niko Kovac'a kesmişti.
Deneyimli antrenör ile yollarını ayırma kararı alan Bavyera ekibi, zaman kaybetmeden hoca arayışlarına başladı.
Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Bayern Münih'in 1 numaralı teknik direktör adayı Arsene Wenger.
(Goal Türkiye)