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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:58
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Bayern Münih'in son kurbanı Köln

Bayern Münih'in son kurbanı Köln

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Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın altıncı haftasında Köln ile Bayern Münih karşılaştı.

Köln'deki karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 13'te Thomas Müller (penaltı) ve 45'te Serge Gnabry kaydetti.

Köln'ün golünü 82'de Dominick Draxler attı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 15'e çıkardı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Köln ise 2 puanda kaldı.

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