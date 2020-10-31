Bayern Münih'in son kurbanı Köln

Almanya Bundesliga'nın altıncı haftasında Köln ile Bayern Münih karşılaştı.
Köln'deki karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 13'te Thomas Müller (penaltı) ve 45'te Serge Gnabry kaydetti.
Köln'ün golünü 82'de Dominick Draxler attı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 15'e çıkardı.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Köln ise 2 puanda kaldı.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.
Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 104-103 yendi.