Bayern Münih, üst üste sekizinci şampiyonluğuna koşuyor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 5-0 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 29. haftasında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf’u konuk etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında konuk ekibin futbolcusu Zanka’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 29. dakikada Benjamin Pavard ve 43. dakikada Robert Lewandowski ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 50. dakikada Robert Lewandowski ve 52. dakikada Alphonso Davies ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih puanını 67’ye çıkarırken; Fortuna Düsseldorf ise 27 puanda kaldı.

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