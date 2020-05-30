Bayern Münih, üst üste sekizinci şampiyonluğuna koşuyor

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 29. haftasında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf’u konuk etti.
Karşılaşmanın 15. dakikasında konuk ekibin futbolcusu Zanka’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 29. dakikada Benjamin Pavard ve 43. dakikada Robert Lewandowski ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 50. dakikada Robert Lewandowski ve 52. dakikada Alphonso Davies ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Lider Bayern Münih puanını 67’ye çıkarırken; Fortuna Düsseldorf ise 27 puanda kaldı.
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