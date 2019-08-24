Bayern Münih üç puanı üç golle aldı

Bayern Münih, Bundesliga’nın ikinci haftasında Veltins Arena’da Schalke 04’e konuk oldu.
Bayvera ekibi 20. dakikada Robert Lewandewski’nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-beyazlılarda 50. dakikada Lewandowski, rakip kaleye yaklaşık 22 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Lewandowski ile bir gol daha bulan Bayern Münih karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Geçen hafta sahasında Hertha Berlin’e karşı 2-2 berabere kalan Bavyera ekibi bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Schalke 04’te Türk kökenli futbolcu Ahmed Kutucu 51. dakikada Benito Raman’ın yerine oyuna girerken, mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli oyuncusu Levent Mercan da 85. dakikada oyuna dahil oldu.
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