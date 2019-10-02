Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7259
  • 6,2638
  • 271.725
  • 103877
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bayern Münih, Tottenham deplasmanına farklı kazandı

Bayern Münih, Tottenham deplasmanına farklı kazandı

Bayern Münih, Tottenham deplasmanına farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maç gününde Tottenham Hotspur ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Tottenham Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 7-2'lik skorla kazandı.

Tottenham, 12. dakikada Heung-Min Son ile öne geçti. Bayern'in cevabı gecikmedi. 15. dakikada Joshua Kimmich skoru eşitledi. 45. dakikada Robert Lewandowski, Bayern'i öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

Serge Gnabry, ikinci yarıda Tottenham'ın umutlarını bitiren golleri attı. 53 ve 55. dakikalarda sahneye çıkan Alman yıldız, farkı 3'e çıkardı.

Hakem Clement Turpin'in VAR incelemesi sonrası verdiği penaltıyı 61. dakikada Harry Kane gole çevirdi ve farkı ikiye indirdi. Serge Gbnabry, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı. Robert Lewandowski, 87. dakikada farkı 4'e çıkardı. Gnabry, 87. dakikada dördüncü golünü attı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 6 puanla grup liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 1 puanda kaldı.

Grubun üçüncü maç gününde Tottenham, sahasında Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Bayern Münih ise Olympiakos deplasmanına gidecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu!
Acı haberi alan ünlüler hastaneye koştu
Balayı rotaları belli oldu
Bade İşçil ile aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ'u yine çıldırttılar!
<p>Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi

Trafik Kazası Geçirdiler, Gülüp Fotoğraf Çektiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haydarpaşa kazılarında son durum havadan görüntülendi

Sık öksürüyorsanız dikkat! Sinsice geliyor...