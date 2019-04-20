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  3. Bayern Münih tek golle kazandı

Bayern Münih tek golle kazandı

Bayern Münih tek golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

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Uzun süre üstünlük golünü arayan Bayern Münih'e galibiyeti getiren isim, 75. dakikada ceza alanı dışından yaptığı vuruş ile Niklas Süle oldu. Werder Bremen'de Veljkovic, 58. dakikada kırmızı kart gördü ve deplasman ekibi uzun süre 10 kişi oynadı.

Werder Bremen'de Nuri Şahin ilk 11'de başladığı maçta 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih üst üste 3. galibiyetini alarak 70 puanla liderliğini sürdürdü. Avrupa kupaları için mücadele Werder Bremen ise 12 maç sonra mağlubiyetle tanışırken, bu sezon ilk kez gol atamadı ve 46 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih deplasmanda Nürnberg ile karşılaşacakken, Werder Bremen ise deplasmanda Düsseldorf'a konuk olacak.

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