Bayern Münih, Real Madrid'den transfer yaptı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Real Madrid'in 24 yaşındaki İspanyol sağ beki Alvaro Odriozola'nın sezon sonuna kadar kiralandığı açıkladı.
Odriozola, 2018'de 30 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.
Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Odriozola toplamda 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 10 asist yaptı.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.
Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.
Adı sık sık Galatasaray'la anılan Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.