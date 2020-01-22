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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:53
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:53

Bayern Münih, Real Madrid'den transfer yaptı

Bayern Münih, Real Madrid'den transfer yaptı

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Bayern Münih, Real Madrid'in 24 yaşındaki İspanyol sağ beki Alvaro Odriozola'yı kiraladı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Real Madrid'in 24 yaşındaki İspanyol sağ beki Alvaro Odriozola'nın sezon sonuna kadar kiralandığı açıkladı.

Odriozola, 2018'de 30 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Odriozola toplamda 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 10 asist yaptı.

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