Bayern Münih, Real Madrid forması giyen Alvaro Odriozola'yı transfer ediyor

Real Madrid forması giyen Alvaro Odriozola, Bayern Münih'e transfer oluyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Alvaro Odriozola'nın Bayern Münih ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

İspanya ve Almanya basınında çıkan haberlere göre, Bayern Münih bu sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol sağ beki kiralamak için Real Madrid ile büyük ölçüde anlaştı.

Ayrılık iddialarını doğrulayan Zidane, "Odriozola'nın ayrılmak için bir fırsatı var, ama şu anda resmi bir şey yok" dedi.

2018 yılında Real Sociedad'dan Real Madrid'e 30 milyon euro bedelle transfer olan Odriozola, Madrid forması ile çıktığı 27 maçta 1 gol 10 asist yaptı.