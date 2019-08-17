Bayern Münih lige kayıpla başladı

Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, Hertha Berlin'i konuk etti.

Mücadelenin 24. dakikasında Robert Lewandowski ile öne geçen Bayern Münih, 36. dakikada Lukabakio'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

İlk yarıda son sözü 38. dakikada Marko Grujic söyledi ve Hertha Berlin'i öne geçirdi.

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle bir kez daha durumu eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih ile Hertha Berlin 2-2 berabere kaldı.

Ligin ikinci haftasında Bayern Münih, Schalke ile deplasmanda oynayacak. Hertha Berlin ise Hertha Berlin ise sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.