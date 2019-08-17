Bayern Münih lige kayıpla başladı

Mücadelenin 24. dakikasında Robert Lewandowski ile öne geçen Bayern Münih, 36. dakikada Lukabakio'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
İlk yarıda son sözü 38. dakikada Marko Grujic söyledi ve Hertha Berlin'i öne geçirdi.
Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle bir kez daha durumu eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih ile Hertha Berlin 2-2 berabere kaldı.
Ligin ikinci haftasında Bayern Münih, Schalke ile deplasmanda oynayacak. Hertha Berlin ise Hertha Berlin ise sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor'a mağlup oldukları maçın ardından transferi merakla beklenen Radamel Falcao hakkında konuştu. Albayrak, Falcao'nun büyük ihtimalle Galatasaray'a geleceğini duyurdu.
Galatasaray, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı sezonun açılış maçında Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.
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İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.
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