  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Bayern Münih, Leverkusen'ı uzatmalarda mağlup etti

Bayern Münih, Leverkusen'ı uzatmalarda mağlup etti

Paylaş

Bundesliga'da zirveyi yakından ilgilendiren maçta Leverkusen sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Bayern'in galibiyet golü 90+3'te geldi.

Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, lider Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

Kıran kırana geçen maçta Bayern, galibiyeti 90+3'te buldu. Bayern Münih bu galibiyetle liderliğe yükselirken Leverkusen ilk yenilgisini aldı ve ikinci sıraya geriledi.

Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. Leverkusen 14. dakikada Patrik Schick ile 1-0 öne geçti. 43. dakikada sahneye çıkan Robert Lewandowski skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı böyle sona erdi.

İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmazken Bayern Münih, Lewandowski ile 90+3'te bulduğu golle öne geçti. Bu golün ardından maç sona erdi ve Bayern sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bayern Münih rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak 30 puanla liderliğe otururken Leverkusen 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü
Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü

Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti
Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti

Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...
Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...

Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...

Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni
Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni

Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni

Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'
Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'

Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Süper Lig'de bir hakemde daha koronavirüs çıktı
Süper Lig'de bir hakemde daha koronavirüs çıktı

Süper Lig'de bir hakemde daha koronavirüs çıktı

TFF, bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'
Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'

Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'

2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.