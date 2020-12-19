Bayern Münih, Leverkusen'ı uzatmalarda mağlup etti

Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, lider Bayer Leverkusen'e konuk oldu.
Kıran kırana geçen maçta Bayern, galibiyeti 90+3'te buldu. Bayern Münih bu galibiyetle liderliğe yükselirken Leverkusen ilk yenilgisini aldı ve ikinci sıraya geriledi.
Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. Leverkusen 14. dakikada Patrik Schick ile 1-0 öne geçti. 43. dakikada sahneye çıkan Robert Lewandowski skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı böyle sona erdi.
İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmazken Bayern Münih, Lewandowski ile 90+3'te bulduğu golle öne geçti. Bu golün ardından maç sona erdi ve Bayern sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bayern Münih rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak 30 puanla liderliğe otururken Leverkusen 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.
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